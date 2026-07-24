Travelling squad confirmed for Germany trip
The 29 Southampton players who have travelled as part of Tonda Eckert's squad for the pre-season training camp in Germany have been confirmed.
Saints took flight this morning ahead of tonight's friendly against Eintracht Braunschweig (7pm BST), kickstarting an eight-day trip that will also see Eckert's side end a week of training in North Rhine-Westphalia by taking on SC Preußen Münster on Saturday 1st August (2pm BST).
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The following players have travelled whilst Caspar Jander, Finn Azaz and Sam Edozie have remained at Staplewood Campus for treatment on minor knocks.
Goalkeepers
Gavin Bazunu
George Long
Daniel Peretz
Aaron Ramsdale
Defenders
James Bree
Tommy Dobson-Ventura
Taylor Harwood-Bellis
Joachim Kayi Sanda
Ryan Manning
Joshua Quarshie
Mads Roerslev
Jack Stephens
Yukinari Sugawara
Welington
Nathan Wood
Midfielders
Romeo Akachukwu
Cam Bragg
Shea Charles
Flynn Downes
Kuryu Matsuki
Joe O'Brien-Whitmarsh
Forwards
Cameron Archer
Ben Brereton Díaz
Lewis Dobbin
Damion Downs
Tom Fellows
Nick Oyekunle
Jay Robinson
Leo Scienza
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